Dabei hatte das abgelaufene erste Quartal die Erwartungen übertroffen. Der operative Gewinn erreichte mit 715 Millionen Euro ‌einen Rekordwert, was vor allem an geringeren Sozialabgaben lag. Diese Abgaben sind in Schweden an den Aktienkurs gekoppelt. Da die Aktie ​seit Jahresbeginn rund 15 Prozent an Wert ​verloren hat, fielen auch die Abgaben ​niedriger aus. Die Zahl der monatlich aktiven Nutzer stieg auf 761 Millionen ‌und übertraf damit die Prognosen. Bei den zahlenden Premium-Kunden verfehlte Spotify mit 293 Millionen Abonnenten die Schätzungen jedoch leicht.