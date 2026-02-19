Der neue Konzernlenker des US-Einzelhandelsriesen Walmart, John Furner, ist mit einem vorsichtigen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr in seine ‌Amtszeit ⁠gestartet und hat damit die Anleger verschreckt. Er rechne für 2026 ⁠mit einem Umsatzplus zwischen 3,5 und 4,5 Prozent, teilte der seit Monatsbeginn amtierenden ‌Konzernchef am Donnerstag mit. Analysten hatten im Schnitt ‌allerdings ein Wachstum von rund fünf ​Prozent prognostiziert. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll zwischen 2,75 und 2,85 Dollar liegen, während Experten 2,96 Dollar veranschlagt hatten. Die Aktie gab im vorbörslichen Handel an der Wall Street um 2,6 Prozent ‌nach.