Die Aktien von Roche notieren am Donnerstagmorgen kurz nach Handelsstart an der Schweizer Börse 0,42 Prozent höher, während der Gesamtmarkt gemessen am Swiss Market Index( SMI) 0,34 Prozent auf 12'033 Punkte hinzugewinnt. Seit Jahresbeginn hat der Titel des Basler Pharmakonzerns 1,8 Prozent zugelegt, auf 52 Wochen steht das Plus bei 5,7 Prozent.