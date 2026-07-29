Um die Margen wieder auf das gewohnte Niveau zu heben, plane Qualcomm ab dem 1. ‌September Preiserhöhungen, sagte Konzernchef Cristiano Amon der Nachrichtenagentur Reuters. «Wir geben lediglich die erheblichen Kostensteigerungen weiter, die wir verzeichnen.» Der Anteil von Qualcomm-Komponenten beim nächsten iPhone werde ​wegen der Lieferengpässe deutlich unter die bisher geschätzten 20 ​Prozent fallen. Im abgelaufenen dritten Quartal sank ​der Umsatz in der für Smartphones zuständigen Handset-Sparte um 20 Prozent auf 5,09 Milliarden ‌Dollar. Der gesamte Konzernumsatz fiel um vier Prozent auf 9,95 Milliarden Dollar, übertraf damit jedoch die Erwartungen. Der bereinigte Gewinn verfehlte mit 2,21 Dollar ​je ​Aktie die Prognosen von 2,23 Dollar ⁠knapp.