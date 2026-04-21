Die Osterdaten zeigten anhaltenden Preisdruck durch hohe Preiselastizität, schreibt die Analystin Sam Darbyshire von Goldman Sachs als Begründung. Für spürbares Mengenwachstum müssten die Preise sinken. Erste Anzeichen deuteten auf nachlassende Preiserhöhungen in Europa hin. Der Druck dürfte aber 2026 und 2027 anhalten, so die Expertin von Goldman Sachs weiter. Um Marktanteile zu sichern, dürfte der Schokoladenkonzern mit mehr Aktionen und moderaten Preissenkungen reagieren. Die Analystin von Goldman Sachs erwartet ein organisches Wachstum von plus 5 Prozent im laufenden Geschäftsjahr und plus 4,1 Prozent im Folgejahr, gedämpft durch höheren Preisdruck.