Cloud-Geschäft wächst um fast ein Fünftel

In den vergangenen Monaten konnte Amazons Cloud-Sparte AWS ihren Umsatz allerdings um überraschend deutliche 19 Prozent steigern. «AWS muss mit mehr als 18 Prozent wachsen, um Anlegern Vertrauen zu geben, dass es seine Marktposition verteidigen und trotz hoher Investitionen ein Wachstumstempo in diesem Bereich beibehalten kann», betonten die Analysten der Bank Morgan Stanley. Dem Amazon-Finanzchef zufolge summierten sich die konzernweiten Ausgaben im ersten Halbjahr auf gut 30 Milliarden Dollar. Auch Microsoft und Google pumpen verstärkt Geld in den Auf- und Ausbau von Rechenzentren.