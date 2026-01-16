Der Lkw-Bauer Daimler Truck hat wegen der schwachen Nachfrage auf seinem wichtigsten Markt ‌USA ‌im vergangenen Jahr deutlich weniger Nutzfahrzeuge verkauft. Der Absatz sank um acht Prozent auf 422'510 Einheiten, wie der ​Dax-Konzern am Freitag mitteilte. Dabei verzeichnete ‌der US-Markt den stärksten ‌Rückgang von mehr als einem Viertel auf nur noch 141'814 Fahrzeuge. In den anderen Märkten blieb der Absatz stabil oder legte leicht zu.