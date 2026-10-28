Einschliesslich Sonderfaktoren hat sich das operative ⁠Ergebnis von Juli bis September zwar mehr als verdoppelt ‌auf 1,77 Milliarden Euro, wie das ‌Unternehmen schon am ​Dienstag per Pflichtmitteilung erklärte hatte. Das bereinigte Konzern-Ebit, bei dem zum Beispiel der Restrukturierungsaufwand und andere Einmaleffekte nicht berücksichtigt wurden, ging um 15 Prozent ‌auf 1,78 Milliarden Euro zurück.