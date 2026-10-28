Einschliesslich Sonderfaktoren hat sich das operative Ergebnis von Juli bis September zwar mehr als verdoppelt auf 1,77 Milliarden Euro, wie das Unternehmen schon am Dienstag per Pflichtmitteilung erklärte hatte. Das bereinigte Konzern-Ebit, bei dem zum Beispiel der Restrukturierungsaufwand und andere Einmaleffekte nicht berücksichtigt wurden, ging um 15 Prozent auf 1,78 Milliarden Euro zurück.
Der Dax-Konzern hatte am Dienstag mit Verweis auf das schwache China-Geschäft und steigende Kosten seine Gewinnprognose für dieses Jahr gesenkt. Das Betriebsergebnis wird jetzt auf dem Vorjahresniveau von 5,8 Milliarden Euro statt deutlich darüber erwartet. Im vergangenen Jahr hatte sich der Gewinn mehr als halbiert.
Die Marktbedingungen in China seien im Lauf des Jahres noch herausfordernder geworden, erklärte Vorstandschef Ola Källenius. Andererseits wachse der Absatz in Europa und den USA, die neuen Modelle kämen bei den Kunden gut an. «Konsequente Kostendisziplin und starke Ergebnisbeiträge von Mercedes-Benz Vans und Mercedes-Benz Financial Services helfen uns, den Gegenwind abzufedern», erklärte Källenius.
(Reuters)