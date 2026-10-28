Einschliesslich Sonderfaktoren hat sich das operative ⁠Ergebnis von Juli bis September zwar mehr als verdoppelt ‌auf 1,77 Milliarden Euro, wie das ‌Unternehmen schon am ​Dienstag per Pflichtmitteilung erklärte hatte. Das bereinigte Konzern-Ebit, bei dem zum Beispiel der Restrukturierungsaufwand und andere Einmaleffekte nicht berücksichtigt wurden, ging um 15 Prozent ‌auf 1,78 Milliarden Euro zurück.

Der Dax-Konzern hatte am Dienstag mit Verweis auf das schwache China-Geschäft und steigende ​Kosten seine Gewinnprognose für dieses Jahr ​gesenkt. Das Betriebsergebnis wird jetzt ​auf dem Vorjahresniveau von 5,8 Milliarden Euro statt deutlich ‌darüber erwartet. Im vergangenen Jahr hatte sich der Gewinn mehr als halbiert.

Die Marktbedingungen in China seien ​im ​Lauf des Jahres ⁠noch herausfordernder geworden, erklärte Vorstandschef ​Ola Källenius. Andererseits wachse ⁠der Absatz in Europa und den USA, ‌die neuen Modelle kämen bei den Kunden gut an. «Konsequente Kostendisziplin und starke Ergebnisbeiträge von ‌Mercedes-Benz Vans und Mercedes-Benz Financial Services ​helfen uns, den Gegenwind abzufedern», erklärte Källenius.

(Reuters)