ASMI hatte im September wegen schwächelnderNachfrage die Umsatzziele für das zweite Halbjahr gesenkt. Vor allem die Bestellungen für die neueste Generation von Maschinen zur Halbleiter-Herstellung blieben hinter den Erwartungen zurück. Daher werde das Erlöswachstum im Gesamtjahr voraussichtlich am unteren Ende der angepeilten Spanne von zehn bis 20 Prozent liegen.