Die schwachen Daten zeigen sich in mehreren Bereichen. Im Vergleich zum Vorquartal betrug das Wachstum nur 0,1 Prozent, während Analysten plus 0,4 Prozent erwartet hatten. Der Privatkonsum, der mehr als die Hälfte der Wirtschaftsleistung ausmacht, stieg nur um 0,1 Prozent. Anhaltend hohe Lebensmittelpreise belasten hier die Ausgaben der Haushalte. Auch die Investitionen ‌der Unternehmen legten mit 0,2 Prozent nur langsam zu und blieben damit hinter den Prognosen zurück. «Die Dynamik der wirtschaftlichen Erholung ist nicht sehr stark», sagte Kazutaka Maeda vom Meiji Yasuda Research Institute. «Konsum, Investitionen und Exporte – Bereiche, von denen wir uns ​Impulse erhofft hatten – waren einfach nicht so kräftig wie erwartet.»