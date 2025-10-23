Tesla-Chef Elon Musk, der reichste Mensch der Welt, nutzte das Ende der Telefonkonferenz zum dritten Quartal in eigener Sache: Er bat die Investoren sein bevorstehendes Gehaltspaket in Höhe von einer Billion Dollar zu ratifizieren. Zudem kritisierte er die Aktionärsberatungsfirmen scharf, die sich gegen den Plan ausgesprochen hatten.
«Ich denke einfach, dass es genügend Stimmrechtskontrolle geben muss, um einen starken Einfluss zu haben», sagte Musk und unterbrach seinen Finanzvorstand am Ende eines 75-minütigen Telefonats. «Aber nicht so viel, dass ich nicht gefeuert werden kann, wenn ich verrückt werde.»
«Ich fühle mich einfach nicht wohl dabei, hier eine Roboterarmee aufzubauen und dann wegen einiger schwachsinniger Empfehlungen von ISS und Glass Lewis, die keine Ahnung haben, abgesetzt zu werden», führte Musk aus und bezog sich dabei auf die Stimmrechtsberatungsdienste, die seiner Aussage nach nicht im Interesse der Aktionäre abstimmen.
Teslas Finanzchef Vaibhav Taneja argumentierte in seinen Schlussworten vor Ende der Telefonkonferenz, dass der Geschäftsleistungsausschuss, der das vorgeschlagene Vergütungspaket zusammengestellt hatte, dafür gesorgt habe, dass Musk keinen Vorteil erhalte, sofern die Aktionäre keine nennenswerten Gewinne erhalten. Er forderte die Aktionäre mehrfach auf, für den Plan zu stimmen.
Der Auftritt war typisch Musk: ein feuriger Abschluss einer ansonsten eher langweiligen Telefonkonferenz, in der es um Teslas KI-Initiativen, Optimus-Roboter und den Robotaxi-Service ging. Die Aktionäre werden bei der Jahreshauptversammlung von Tesla Anfang November in Austin über das Gehaltspaket abstimmen.
Der Elektroautobauer Tesla hat im vergangenen Quartal so viele Autos wie noch nie verkauft - und trotzdem den nächsten Gewinnrückgang erlitten. Der von Musk geführte Konzern verdiente gut 1,37 Milliarden Dollar, das waren 37 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Die Aktie sank im nachbörslichen Handel am Donnerstag leicht.
(Bloomberg/AWP)