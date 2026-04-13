Die Investmentbank Goldman Sachs hat den Gewinn im ersten Quartal unerwartet stark gesteigert und damit den Ton für die Berichtssaison in ‌den ⁠USA gesetzt. Die Bank profitierte dabei von der anhaltend hohen Zahl von Fusionen und Übernahmen, ⁠bei denen sie als Berater traditionell stark ist, sowie von starken Schwankungen an den Märkten, die die ‌Kunden im Aktien- und im Derivatehandel aktiver werden lassen. ‌