Morgan Stanley hingegen erhöhte das Kursziel für Sika auf 315 von 312 Franken und belässt die Einstufung auf "Overweight". Der Einbezug von der übernommenen MBCC ab dem 1. Mai dürfte für etwas "Unordnung" bei den Halbjahresergebnissen sorgen, schreibt Analyst Cedar Ekblom im Vorfeld der Zahlenvorlage. Die Bruttomarge dürfte im ersten Semester steigen, wobei die Einbeziehung von MBCC zu einer gewissen Verwässerung führe. Seine reduzierte Volumenannahme impliziere einen sequenziellen Rückgang in Europa und den USA sowie eine leichte Verbesserung in Asien-Pazifik. Seine EPS-Prognosen für die Geschäftsjahre 2023 und 2024 hebt er derweil an.