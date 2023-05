Doch ausgerechnet am Freitag tritt eine Häufung von Kurszielsenkungen für Schweizer Aktien ein. Sie könnten ein Hinweis darauf sein, dass die Börsenbäume in nächster Zeit doch nicht in den Himmel wachsen. Allerdings liegen die Kurszielrevisionen in der Mehrheit noch immer deutlich über den aktuellen Notierungen.