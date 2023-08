In den vergangenen Tagen hatten Grossbritannien und die Vereinigten Staaten ihre Staatsangehörigen vor Reisen nach Schweden gewarnt. Anschläge in Schweden seien sehr wahrscheinlich, die Sicherheitsbehörden hätten bereits mehrere Versuche vereitelt, erklärte das britische Aussenministerium in seiner Warnung vom Sonntag.