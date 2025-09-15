Die Mittel für die Streitkräfte sollen um umgerechnet rund 2,4 Milliarden Euro (26,6 Milliarden Kronen) erhöht werden, wie Ministerpräsident Ulf Kristersson am Montag mitteilte. «Wir machen jetzt den nächsten grossen Schritt bei der Ausrüstung der schwedischen Verteidigung», kündigte Kristersson auf einer Pressekonferenz an. Seit 2022 - als Russland in der Ukraine einfiel - sei der Verteidigungshaushalt um 100 Milliarden Kronen (rund 9,2 Milliarden Euro) erhöht worden. «Das ist beispiellos, wenn man nicht in die schlimmsten Tage des Kalten Krieges zurückgeht.»