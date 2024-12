Ein grosser Teil bestand aus Schulden mit kürzerer Laufzeit - oft drei Jahren oder weniger. Zum Vergleich: Der Leitzins der Riksbank lag in diesem Zeitraum bei oder nahe null, was die Finanzierung sehr günstig machte. Die Zentralbank startete 2022 einen schnellen Zinserhöhungszyklus, was schnell zu erhöhten Finanzierungskosten mit erheblichen Folgewirkungen für den Sektor führte, so die ING Bank.