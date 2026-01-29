Die schwedische Notenbank hält den Leitzins weiter konstant und stimmt die Finanzmärkte auf eine längere Pause ein. Wie von vielen Ökonomen erwartet, beliess sie den Schlüsselzins am Donnerstag bei 1,75 Prozent.
Laut der Riksbank ist zu erwarten, dass der Zinssatz für einige Zeit auf diesem Level bleibt: «Das aktuelle Niveau des Leitzinses trägt nach Einschätzung langfristig dazu bei, die Wirtschaftstätigkeit zu stärken und die Inflation um das Zielniveau zu stabilisieren.»
Die Verbraucherpreise in Schweden stiegen im Dezember binnen Jahresfrist um 2,1 Prozent und lagen damit nahe am Zielwert der Riksbank von zwei Prozent. Die Wirtschaft in dem skandinavischen EU-Land hat nach einer Stagnation in den vergangenen Jahren wieder etwas Fahrt aufgenommen, wobei die vollen Auswirkungen der zurückliegenden Zinssenkungen der Zentralbank erst nach und nach zum Tragen kommen dürften. Steigende Verteidigungsausgaben und ein Haushalt mit Steuersenkungen dürften das Wirtschaftswachstum in diesem Jahr ankurbeln.