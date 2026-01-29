Die Verbraucherpreise in Schweden stiegen ​im Dezember binnen Jahresfrist um 2,1 ‌Prozent und lagen damit ‍nahe am Zielwert der Riksbank von zwei Prozent. Die ​Wirtschaft in dem skandinavischen EU-Land hat nach einer Stagnation in den vergangenen Jahren wieder etwas ‌Fahrt aufgenommen, wobei die ⁠vollen Auswirkungen der zurückliegenden Zinssenkungen ‌der Zentralbank erst nach und nach zum Tragen kommen dürften. ‍Steigende Verteidigungsausgaben und ein Haushalt mit Steuersenkungen dürften das Wirtschaftswachstum in diesem Jahr ​ankurbeln.