Die schwedische Notenbank hält den Leitzins weiter konstant und stimmt ‌die ‌Finanzmärkte auf eine längere Pause ein. Wie von vielen Ökonomen erwartet, beliess sie den Schlüsselzins am ​Donnerstag bei 1,75 Prozent.

Laut der ‌Riksbank ist zu ‌erwarten, dass der Zinssatz für einige Zeit auf diesem Level bleibt: «Das aktuelle Niveau des Leitzinses trägt nach Einschätzung langfristig dazu bei, die Wirtschaftstätigkeit ⁠zu stärken und die Inflation um das Zielniveau zu stabilisieren.»

Die Verbraucherpreise in Schweden stiegen ​im Dezember binnen Jahresfrist um 2,1 ‌Prozent und lagen damit ‍nahe am Zielwert der Riksbank von zwei Prozent. Die ​Wirtschaft in dem skandinavischen EU-Land hat nach einer Stagnation in den vergangenen Jahren wieder etwas ‌Fahrt aufgenommen, wobei die ⁠vollen Auswirkungen der zurückliegenden Zinssenkungen ‌der Zentralbank erst nach und nach zum Tragen kommen dürften. ‍Steigende Verteidigungsausgaben und ein Haushalt mit Steuersenkungen dürften das Wirtschaftswachstum in diesem Jahr ​ankurbeln.