Schwedens Notenbank hat den Leitzins gesenkt und vorerst keine weiteren Schritte signalisiert. Sie beschloss am Dienstag, den Schlüsselzins um einen Viertelpunkt auf 1,75 Prozent herunterzusetzen. Die meisten von der Nachrichtenagentur Reuters befragten Fachleute hatten keine Senkung auf dem Zettel, auch wenn eine Reihe von Ökonomen damit rechnete.