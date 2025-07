Die schwedische Beteiligungsfirma EQT und ihre Co-Investoren haben die Kursrally beim schweizerischen Hautpflege-Konzern Galderma zum dritten Mal binnen weniger Monate für einen milliardenschweren Aktienverkauf genutzt. EQT, der Staatsfonds ADIA aus Abu Dhabi und die zum Singapur-Staatsfonds GIC gehörende Auba Investment warfen am Montagabend 17 Millionen Galderma-Aktien auf den Markt, wie die begleitenden Banken mitteilten. Sie deuteten Investoren an, dass die Aktien zu 123 Schweizer Franken platziert werden dürften. Das wäre ein Abschlag von acht Prozent auf den Schlusskurs vom Montag. Das Eigentümerkonsortium reduziert seine Beteiligung an Galderma damit auf 33,1 von 40,2 Prozent.