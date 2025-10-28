Mit dem Start des Biologikums Nemolizumab für atopische Dermatitis und seltene Hautkrankheiten habe Galderma ein wichtiges neues Wachstumsfeld eröffnet und ab 2027 könnte ab 2027 bis zu 2 Milliarden US-Dollar Jahresumsatz erzielen. Insgesamt rechne der Experte von Julius Bär in den kommenden Jahren mit einem zweistelligen Umsatzwachstum und einer Ausweitung der EBITDA-Marge um 400 bis 500 Basispunkte. Dies sei in der im Branchenvergleich überdurchschnittlichen Bewertung allerdings bereits weitgehend reflektiert.