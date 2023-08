Die in Stockholm ansässige SBB bemüht sich um die Beschaffung von Barmitteln, da sie mit einem Schuldenberg von 8 Milliarden Dollar und einer Reihe von Ratingherabstufungen zu kämpfen hat. Das Unternehmen erwartet einen Liquiditätsengpass von 8,1 Milliarden Kronen in den nächsten zwölf Monaten. Im Juli erlitt SBB einen Rückschlag: Gespräche über den Verkauf eines 51-prozentigen Anteils an einem Portfolio von Schulgebäuden an Brookfield Asset Management wurden abrupt beendet.