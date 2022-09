Die Pipelines führen am Meeresgrund der Ostsee von Russland nach Deutschland in internationalen Gewässern. Zwei Lecks befinden sich laut der schwedischen Nachrichtenagentur TT in der schwedischen ausschliesslichen Wirtschaftszone und zwei in der dänischen. Die beiden blubbernden Bereiche oberhalb der Lecks in der schwedischen Zone haben laut Küstenwache einen Durchmesser von 900 Metern bzw. 180 Metern.