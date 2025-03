Die schwedischen Währungshüter entschieden am Donnerstag, den geldpolitischen Schlüsselsatz bei 2,25 Prozent zu belassen und signalisierte, ihn vorerst auf diesem Niveau zu halten. Die Riksbank hat den Leitzins seit dem Frühjahr vorigen Jahres insgesamt sechs Mal gesenkt. Die Inflation, die Ende 2022 einen Höchststand von über zehn Prozent erreicht hatte, macht den Währungshütern weiter zu schaffen. Im Februar kletterte die Teuerungsrate (CPIF) auf 2,9 von 2,2 Prozent im Januar, was auf einen starken Anstieg der Lebensmittel- und Strompreise zurückzuführen war. Die Notenbank peilt einen Wert von zwei Prozent an.