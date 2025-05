Die Riksbank beliess den Leitzins am Donnerstag bei 2,25 Prozent. Sie betonte, die Geldpolitik sei derzeit ausgewogen. Es sei angesichts der gestiegenen Unsicherheit in Übersee ratsam, zunächst abzuwarten. Zugleich liessen die Währungshüter durchblicken, dass sie künftig eine «leichte Lockerung» in Betracht ziehen, sollte sich die Inflation als niedriger als zuletzt prognostiziert erweisen.