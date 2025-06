Die schwedische Zentralbank hat ihren Leitzins angesichts der nachlassenden Inflation und einer mauen Konjunktur gesenkt. Der Zinssatz werde von 2,25 auf 2,00 Prozent zurückgenommen, entschieden die Währungshüter am Mittwoch. «Die im vergangenen Jahr begonnene wirtschaftliche Erholung hat an Schwung verloren, während die Inflation voraussichtlich etwas niedriger sein wird als in der vorherigen Prognose», begründete die Riksbank ihren Schritt. Zugleich signalisierte sie eine «gewisse Wahrscheinlichkeit» für eine weitere Senkung noch in diesem Jahr.