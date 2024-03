Erste Zinssenkung im Mai erwartet

Analyst Andrew Kenningham von Capital Economics hält es dennoch für wahrscheinlich, dass die schwedische Zentralbank die Zinsen in diesem Jahr stärker senken wird als derzeit am Finanzmarkt erwartet. «Die Wirtschaft befindet sich nach wie vor in oder nahe der Rezession, die Arbeitslosenquote ist gestiegen und die Inflation liegt bereits nahe am Ziel von zwei Prozent.»