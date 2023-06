Schwere Angriffe bei Saporischschja

Die schwersten Angriffe des ukrainischen Militärs finden nach Angaben der russischen Regierung derzeit an der Front in Saporischschja statt. Das teilt das Verteidigungsministerium in Moskau mit. An drei Frontabschnitten seien die ukrainischen Angriffe abgewehrt worden. Nicht erwähnt wird die Ortschaft Pjatychatky in der Oblast Saporischschja, die nach Angaben der dortigen russischen Besatzungsverwaltung von ukrainischen Truppen zurückerobert wurde. Unabhängig überprüfen lassen sich solche Angaben zum Kampfgeschehen nicht.