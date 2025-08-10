Der negative Trend steht im Gegensatz zur Senkung des Leitzinses durch die Riksbank auf 2 Prozent im Juni, von der schwedische Hausbesitzer, deren Hypotheken in der Regel an kurzfristige und variable Zinssätze gebunden sind, direkt profitieren. Dies deutet darauf hin, dass die Schweden in einer Zeit, in der die exportorientierte Wirtschaft des Landes um eine Erholung ringt und zusätzlich durch die Folgen des Zollkriegs von Präsident Donald Trump beeinträchtigt wird, eher zögern, Kredite aufzunehmen und Geld auszugeben.