Im vergangenen Monat fiel der Durchschnittspreis für Wohnungen im Vergleich zum Juni um 1,5 Prozent - der grösste Rückgang seit September 2022 - und sank im Vergleich zum Vorjahr um 0,1 Prozent, wie aus Daten hervorgeht, die am Freitag von Svensk Maklarstatistik, einem Unternehmen des schwedischen Immobilienmaklerverbands, veröffentlicht wurden. Die Preise für Einfamilienhäuser stiegen hingegen im Monatsvergleich weiterhin um 0,4 Prozent, hiess es.
Der negative Trend steht im Gegensatz zur Senkung des Leitzinses durch die Riksbank auf 2 Prozent im Juni, von der schwedische Hausbesitzer, deren Hypotheken in der Regel an kurzfristige und variable Zinssätze gebunden sind, direkt profitieren. Dies deutet darauf hin, dass die Schweden in einer Zeit, in der die exportorientierte Wirtschaft des Landes um eine Erholung ringt und zusätzlich durch die Folgen des Zollkriegs von Präsident Donald Trump beeinträchtigt wird, eher zögern, Kredite aufzunehmen und Geld auszugeben.
Die Preise für Wohnungen sind im Grossraum Stockholm gegenüber dem Vorjahr um 0,1 Prozent gefallen, wo laut Maklarstatistik eine «ungewöhnlich» geringe Anzahl von Transaktionen in der Innenstadt stattfand, was die Durchschnittspreise drückte. Die Bewertungen stiegen im Grossraum Malmö um 3,8 Prozent und blieben in Göteborg unverändert, was auf einen fragmentierten Wohnungsmarkt hindeutet.
«Malmö ist die am schnellsten wachsende Grossstadt von Schweden und hat immer noch weitaus niedrigere Preise als Stockholm und Göteborg», sagte Irja Amolin, amtierende Geschäftsführerin des Immobilienmaklers Bjurfors, in einem Kommentar. Stockholm hingegen werde durch «steigende Gebühren und eine wachsende Zahl neu gebauter Mietwohnungen» belastet, sagte sie.
Die Immobilienpreise in Schweden gehören laut Eurostat mit einem jährlichen Wachstum von 1,9 Prozent im ersten Quartal 2025 zu den schwächsten in Europa, während das benachbarte Finnland der einzige Markt war, auf dem die Preise im gleichen Zeitraum zurückgingen.
(Bloomberg)