Der Zinssatz werde von 2,75 auf 2,50 Prozent zurückgenommen, teilten die Währungshüter am Donnerstag in Stockholm mit. Sie signalisierten zugleich, in den kommenden Monaten nachzulegen. «Wenn die Aussichten für Inflation und Konjunktur unverändert bleiben, könnte der Leitzins im ersten Halbjahr 2025 erneut gesenkt werden», hiess es in einer Erklärung der Riksbank.