Wie Viaplay am Freitag mitteilte, geht es konkret um vier Milliarden schwedische Kronen (350 Millionen Euro) an neuem Eigenkapital. Ausserdem wolle das Unternehmen zwei Milliarden Kronen an Schulden abschreiben und über weitere Schulden in Höhe von 14,6 Milliarden Kronen neu verhandeln.