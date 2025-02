Mit Blick auf die Entwicklung der einzelnen Bereiche habe sich das Display-Geschäft recht robust gezeigt, sowohl in Europa als auch in Nordamerika. Hingegen habe sich das Geschäft mit Kernmaterialien gedämpft entwickelt. Der Windenergiemarkt sei von Überkapazitäten in China und daraus folgenden Preisrückgängen in Europa beeinträchtigt worden. Die Nachfrage in Nordamerika war derweil ermutigend.