Dies lag laut den Angaben unter anderem am 2024 abgeschlossenen Effizienzprogramm «Accelerate», das jährliche Einsparungen von 10 Millionen Franken bringen soll. Unter dem Strich erzielte Schweiter einen um 37 Prozent tieferen Reingewinn von 12,8 Millionen Franken, was vor allem an den Währungen liege.