Wegen der Eintrübung des Geschäftsumfelds im zweiten Semester hatte Schweiter bereits im Oktober Massnahmen zur Verbesserung der Effizienz und zur Senkung der Kosten, verbunden mit einem Stellenabbau in Europa, angekündigt. Zusätzliche Kosten in Höhe von rund 3 Millionen Franken entstanden im Zusammenhang mit Wertberichtigungen auf dem Anlagevermögen wegen der Restrukturierung des Standortes in Darwen, England.