Regional betrachtet verzeichnete Nordamerika im Architekturgeschäft erneut ein währungsbereinigtes Nettoumsatzwachstum. Die Region insgesamt wurde jedoch durch einen vorübergehenden Auftragsrückgang bei Kernmateriallösungen gebremst. Und Europa sah sich mit einem anhaltend schwierigen Umfeld konfrontiert und verzeichnete ebenfalls rückläufige Umsätze. Auch in Asien gingen die Verkäufe wegen des Nahost-Konflikts und wegen verzögerter Projektabwicklungen in Südostasien zurück.