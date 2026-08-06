Die Arbeitslosenquote kletterte um 0,1 Prozentpunkte auf 3,0 Prozent. Dies dürfte allerdings saisonalen Effekten zuzuschreiben sein - diese herausgerechnet verharrte die Quote auf 3,1 Prozent. Ende Juli 2026 waren in den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) schweizweit insgesamt 139'276 Personen als arbeitslos gemeldet, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Donnerstag bekanntgab. Das waren 1,1 Prozent mehr als im Juni und 7,8 Prozent mehr als vor einem Jahr.