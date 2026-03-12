Als Grund dafür nennt der Bund die zurzeit gesicherte Versorgung der Schweiz mit Mineralölprodukten. Die Lage werde genau verfolgt und bei Bedarf würde der Bund aktiv werden, teilte ein Sprecher des Bundesamts für wirtschaftliche Landesversorgung (BWL) der Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Donnerstag auf Anfrage mit. Gegen die freiwillige Massnahme der Internationalen Energieagentur (IEA) habe die Schweiz kein Veto eingelegt.