Die Schweiz bleibt weltweit fünfstärkster Wettbewerber in Sachen Digitalisierung. Das geht aus der Weltrangliste hervor, welche das Institute for Management Development in Lausanne (IMD) am Donnerstag veröffentlicht hat. Die Schweiz sichert sich damit zum zweiten Mal in Folge Platz fünf von 64 untersuchten Ländern, heisst es in einer gemeinsamen Mitteilung der Standortinitiative digitalswitzerland, dem IMD und der École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL).