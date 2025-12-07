... wobei am meisten beim Personal gespart wird?

Es gibt auch hohe Sachkosten, die sich abbauen lassen. Etwa bei den IT-Systemen oder bei den Standorten. Aber es wird sicher zu einem Stellenabbau kommen, allerdings nicht im Aussendienst. Es wird vor allem in der Schweiz und in Deutschland doppelt besetzte Stabsstellen treffen. Die Einsparungen sollen jedoch über einen Zeitraum von drei Jahren realisiert werden. Der Personalabbau wird, wo immer möglich, über natürliche Fluktuation und Pensionierungen erfolgen.