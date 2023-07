In der Südwestschweiz stiegen die Insolvenzen derweil um 29 Prozent, in der Zentralschweiz um 16 Prozent und in der Nordwestschweiz um 18 Prozent an. In der Ostschweiz war die Zunahme mit einem Plus von 11 Prozent am geringsten. Im wirtschaftlich gesehen grössten Kanton Zürich gab es 17 Prozent mehr Firmenkonkurse.