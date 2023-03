Wegen dem anhaltend knappen Angebot droht nun aber ein zunehmender Mangel an Wohnraum, wie die Ökonomen der Credit Suisse in einer Studie schreiben. Mit dem starken Anstieg der Hypothekarzinsen im vergangenen Jahr ist die Nachfrage nach Wohneigentum nun zurückgegangen, wie der am Mittwoch publizierten Studie "Schweizer Immobilienmarkt 2023" zu entnehmen ist. Bei den weiter gestiegenen Eigenheimpreisen können sich noch weniger Haushalte die eigenen vier Wände leisten. Gleichzeitig habe auch das Anlegen in "Betongold" an Glanz verloren, sagte CS-Experte Fredy Hasenmaile vor den Medien.