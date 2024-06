Das Lausanner Institut hat in ihrem am Dienstag veröffentlichten «World Competitiveness Ranking 2023» total 67 Länder anhand von 164 Kriterien bewertet. Hierbei habe die Schweiz Fortschritte bei zwei der vier grossen Kategorien gemacht, nämlich in der Wirtschaftsentwicklung und der Leistungsfähigkeit der Firmen. In Führung liegt sie weiter in den Bereichen Infrastruktur und Funktionsfähigkeit des Staates.