Im Kanton Aargau verfügen gemäss Angaben des Departements Volkswirtschaft und Inneres (DVI) derzeit vier Technologiefirmen mit rund 160 betroffenen Mitarbeitenden über eine Bewilligung für Kurzarbeit, die im direkten oder indirekten Zusammenhang mit den US-Zöllen steht. Im Kanton Glarus habe sich ein Unternehmen für Kurzarbeit vorangemeldet, hiess es von der Staatskanzlei auf Anfrage.