Warenhandel sorgt für Anstieg

Für den kräftigen Anstieg war vor allem der Handel mit Waren verantwortlich. So verdienten Schweizer Unternehmen deutlich mehr mit dem sogenannten Transithandel. Dabei kaufen Firmen Waren im Ausland und verkaufen sie direkt in ein anderes Land weiter, ohne dass die Güter die Schweiz passieren. Zudem fiel das Minus im Goldhandel kleiner aus als vor einem Jahr.