In den Monaten Juli bis September belief sich der Überschuss in der Leistungsbilanz auf rund 15,4 Milliarden Franken, wie die Schweizerische Nationalbank (SNB) am Freitag mitteilte. Damit fiel er klar höher aus als im zweiten Quartal 2025 (revidiert 12,5 Milliarden). Im dritten Quartal 2024 hatte der Überschuss 7,6 Milliarden Franken betragen.
Der Anstieg des Leistungsbilanzsaldos sei hauptsächlich auf die Primär- und Sekundäreinkommen zurückzuführen, schrieb die SNB. So habe es im Vorjahresquartal bei diesen Komponenten verhältnismässig hohe Ausgabenüberschüsse gegeben; diese normalisierten sich im Berichtsquartal auf einem tieferen Niveau.
Der Saldo des Warenhandels sei derweil tiefer ausgefallen als im Vorjahresquartal, was den Anstieg des Leistungsbilanzsaldos abgeschwächt habe. Grund dafür waren laut der SNB die geringeren Beiträge des klassischen Warenhandels und des Goldhandels. Insgesamt sank der Überschuss im Waren- und Dienstleistungshandel auf 19,8 Milliarden Franken nach 22,9 Milliarden im Vorjahresquartal.
Sowohl der Saldo der Primäreinkommen (Arbeitseinkommen, Kapitaleinkommen) stieg mit -3,3 Milliarden Franken im Vorjahresvergleich deutlich an (Q3 2024 -9,9 Mrd) als auch derjenige der Sekundäreinkommen (laufende Übertragungen) mit -1,2 Milliarden (Q3 2024 -5,4 Mrd).
Revision der Zahlungsbilanz
Die Zahlen sind provisorisch berechnet und dürften noch revidiert werden. Mit der Publikation der Daten für das dritte Quartal 2025 berücksichtigte die SNB Revisionen, die teilweise bis 2020 zurückreichen.
In der Leistungsbilanz werden alle Einnahmen und Ausgaben einer Volkswirtschaft erfasst, wobei neben dem Warenhandel auch der Handel mit Dienstleistungen (Tourismus etc.), Arbeits- und Kapitaleinkommen sowie laufende Übertragungen dazu gezählt werden. Ein hoher Überschuss gilt als Zeichen der Stärke einer Volkswirtschaft.
