In den Monaten Januar bis März belief sich der Überschuss in der Leistungsbilanz auf 15,5 Milliarden Franken, wie die Schweizerische Nationalbank (SNB) am Dienstag mitteilte. Im ersten Quartal 2025 hatte der Überschuss noch deutlich höhere 26,7 Milliarden Franken betragen. Dabei sei zu beachten, dass der Überschuss im Vorjahresquartal verhältnismässig hoch ausgefallen sei, schrieb die SNB.