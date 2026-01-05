Hintergrund ist ‍die Verhaftung Maduros durch US-Einsatzkräfte in der venezolanischen Hauptstadt Caracas am Samstag. ​Maduro wurde nach New York gebracht, wo er wegen des Vorwurfs des Drogenhandels vor Gericht gestellt werden soll. Entscheidend für den ‌Schritt der Schweiz sei der ⁠eingetretene Machtverlust, erklärte die Regierung in ‌Bern.