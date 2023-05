Das Vereinigte Königreich und die Schweiz nehmen Verhandlungen über ein neues Freihandelsabkommen auf, um den Austausch von Dienstleistungen zwischen den beiden Ländern nach dem Brexit zu fördern. Am heutigen Montag wird die britische Handelsministerin Kemi Badenoch in Bern Bundesrat Guy Parmelin treffen, wie die Regierung in London mitgeteilt hat. Die offiziellen Verhandlungen werden nächste Woche beginnen.