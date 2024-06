In Kroatien war es für deutsche Touristinnen und Touristen 18 Prozent günstiger, in Malta betrug die Differenz 21 Prozent. Auch in Griechenland (-23 Prozent) und Zypern (-24 Prozent) muss für Gaststätten- und Hoteldienstleistungen deutlich weniger als in Deutschland gezahlt werden. Noch günstiger war es für deutsche Urlauber in Spanien (-26 Prozent), Portugal (-32 Prozent) und der Türkei (-41 Prozent). Am niedrigsten von allen ausgewählten Urlaubsländern war das Preisniveau in den südosteuropäischen Staaten Albanien und Bulgarien: «Dort kosteten Hotelaufenthalte und Restaurantbesuche weniger als halb so viel wie in Deutschland», so die Statistiker.