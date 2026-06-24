Zugang zu wichtigen Rohstoffen

Kern der Vereinbarung sind laut Seco Zusagen seitens Indonesiens zu einem offenen Rohstoffhandel und zum Zugang zu Rohstoffen. Für die Tech-Industrie sei dieser Zugang von grosser Bedeutung, denn sie sei auf die Verfügbarkeit von zahlreichen Rohstoffen angewiesen, hiess es vonseiten Swissmem. Vor allem wenn Staaten wie China in diesem Bereich über eine «erdrückende Marktmacht» verfügten.